Giorgia Meloni: «Fiera della fiamma. Noi per il presidenzialismo, gli italiani sceglieranno» (Di domenica 14 agosto 2022) La leader di FdI: fare una bicamerale? Sì, se c’è volontà di collaborare. Stimo Segre, ma quel simbolo non ha nulla a che fare con il fascismo Leggi su corriere (Di domenica 14 agosto 2022) La leader di FdI: fare una bicamerale? Sì, se c’è volontà di collaborare. Stimo Segre, ma quel simbolo non ha nulla a che fare con il fascismo

FrancoisBranca1 : RT @PeterWo31671308: In Onda, Alan Friedman non si tiene: 'Giorgia Meloni? Come Pino Rauti, all'estero sono terrorizzati' - Il Tempo https:… - Luxgraph : Giorgia Meloni: «Fiera della fiamma. Noi per il presidenzialismo, gli italiani sceglieranno» #corriere #news #2022… - Deanna_TK : RT @meltingmax: Io #Credo. Credo al fatto inequivocabile che la #Russia di #Putin abbia sovvenzionato la #Lega per renderci dipendenti da M… - armanduplessis : Giorgia #Meloni apre su una possibile Bicamerale per le riforme istituzionali, e ricorda come il sistema a cui pens… - DonneinQ : RT @Ste_Mazzu: Dopo i video in inglese, francese e spagnolo di Giorgia Meloni sul ripudio del fascismo da parte di FdI, attendiamo quello i… -