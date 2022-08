“Gioia più grande non c’è”. Il cantante italiano papà bis: è nata la seconda figlia (Di domenica 14 agosto 2022) Stash e Giulia Belmonte, è nata la seconda figlia. Che fosse una bambina era stato lo stesso cantante dei The Kolors ad annunciarlo con un post su Instagram. “Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! – ha scritto a corredo della foto di coppia insieme alla fidanzata – Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te”. Ma d’altra parte anche la nascita della primogenita era stata salutata via social: “È appena nata Grace e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la Gioia ed euforia che sto ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Stash e Giulia Belmonte, èla. Che fosse una bambina era stato lo stessodei The Kolors ad annunciarlo con un post su Instagram. “Ciao piccola bebè, la mamma, il tuoe la tua sorellina Grace ti aspettano! – ha scritto a corredo della foto di coppia insieme alla fidanzata – Qui sono già tutti innamorati di te,ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te”. Ma d’altra parte anche la nascita della primogenita era stata salutata via social: “È appenaGrace e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per laed euforia che sto ...

Stash e Giulia, è nato il bebè: sesso e nome particolarissimo Non è chiaro se la piccola sia nata il 13 o nella notte del 14 agosto (più probabile la seconda ... Per Giulia e Antonio si tratta della seconda grande gioia genitoriale: nel dicembre 2020 è infatti ...