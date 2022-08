Ginnastica, Martina Maggio sollecita il podio alla trave. Squilibrio decisivo agli Europei, Villa cade, vince Malewski (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo gli argenti di Asia D’Amato (al volteggio, ma con infortunio) e di Alice D’Amato (alle parallele asimmetriche, a 33 millesimi dal titolo), non arrivano medaglie per l’Italia nella finale di specialità alla trave in occasione degli Europei 2022 di Ginnastica artistica. Martina Maggio ha sostituito l’infortunata Asia D’Amato (originariamente era stata esclusa in virtù della regola dei passaporti), ma purtroppo paga un grosso Squilibrio sul salto costale. La brianzola si è salvata miracolosamente sull’attrezzo grazie a un recupero sontuoso, ma ha lasciato sul piatto decimi importanti, quelli che le hanno impedito non solo di salire sul podio ma addirittura di conquistare la medaglia d’oro. La 21enne, bronzo nel ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Dopo gli argenti di Asia D’Amato (al volteggio, ma con infortunio) e di Alice D’Amato (alle parallele asimmetriche, a 33 millesimi dal titolo), non arrivano mede per l’Italia nella finale di specialitàin occasione degli2022 diartistica.ha sostituito l’infortunata Asia D’Amato (originariamente era stata esclusa in virtù della regola dei passaporti), ma purtroppo paga un grossosul salto costale. La brianzola si è salvata miracolosamente sull’attrezzo grazie a un recupero sontuoso, ma ha lasciato sul piatto decimi importanti, quelli che le hanno impedito non solo di salire sulma addirittura di conquistare la meda d’oro. La 21enne, bronzo nel ...

