Ginnastica artistica | Europei 2022 | l’Italia conquista 4 medaglie nelle Specialità | sfuma l’oro | infortunio D’Amato Podi e risultati

(Di domenica 14 agosto 2022)hato quattroFinali diche hanno concluso glidi, ma le Fate non sono riuscite nell’impresa di salire sul gradino più alto delo. Dopo il trionfo di Asianel concorso generale individuale e l’apoteosi nella a gara a squadre, le Fate hanno litigato con i millesimi e l’Inno di Mameli non è suonato all’OlympiaHalle di Monaco (Germania). Aliceè stata beffata per 33 millesimi dalla tedesca Ellie Seitz alle parallele asimmetriche, mentre la britannica Jessica Gadirova è stata premiata eccessivamente al corpo libero, battendo di misura Martina Maggio e Angela Andreoli. Le azzurre hanno ...

Eurosport_IT : ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ??… - Coninews : Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebi… - Agenzia_Ansa : La nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Femminile ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei in… - _Waddiwasi_ : 14 medaglie agli europei di ginnastica artistica, 4 ori,5 argenti e 5 bronzi, ma voi continuate a seguire il calcio #Italgym #Munich2022 - sara_saretta___ : RT @Eurosport_IT: Una grande Italia nella Ginnastica Artistica: 1° posto nel medagliere ?? #ArtisticGymnastics | #munich2022 | #ec2022 http… -

MEDAGLIERE EUROPEI2022 (solo seniores) # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Italia 2 3 2 7 2. Germania 2 0 1 3 3. Gran Bretagna 1 3 0 4 4. Ungheria 1 0 0 1 5. Francia 0 0 3 3 MEDAGLIERE EUROPEI ..Gioia e dolore per Asia D'Amato agli Europei didi Monaco di Baviera. La 19enne azzurra vince la medaglia d'argento al volteggio ma si infortuna. D'Amato, già vincitrice di due ori nel concorso generale e nella gara a squadre, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questo intenso pomeriggio. A breve cronaca, pagelle, analisi, approfondimenti, video, dichiarazioni. Buon prose ...GINNASTICA ARTISTICA, EUROPEI - Altre due medaglie per l'Italia a Monaco di Baviera: 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi, e primato nel medagliere. Le ultime arrivano n ...