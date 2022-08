Ginnastica, Alice D’Amato accarezza l’oro alle parallele: 33 millesimi dal trionfo agli Europei. Villa quarta (Di domenica 14 agosto 2022) Alice D’Amato si è fermata ad appena 33 millesimi dall’apoteosi totale alle parallele asimmetriche. L’azzurra ha gareggiato con il pensiero rivolto alla gemella Asia, portata al pronto soccorso dopo l’infortunio maturata al volteggio, specialità in cui ha comunque conquistato la medaglia d’argento), ma ha fornito una prova di assoluta professionalità, tenacia e caparbietà. La 19enne genovese era visibilmente scura in volto e triste per quello che era successo alla sorella, ma non si è tirata indietro agli Europei 2022 di Ginnastica artistica e con grandissima energia ha eseguito un esercizio di assoluto spessore tecnico sugli staggi. L’allieva di Enrico Casella, esibitasi per terza in questo atto conclusivo, è stata premiata con il ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)si è fermata ad appena 33dall’apoteosi totaleparle asimmetriche. L’azzurra ha gareggiato con il pensiero rivolto alla gemella Asia, portata al pronto soccorso dopo l’infortunio maturata al volteggio, specialità in cui ha comunque conquistato la meda d’argento), ma ha fornito una prova di assoluta professionalità, tenacia e caparbietà. La 19enne genovese era visibilmente scura in volto e triste per quello che era successo alla sorella, ma non si è tirata indietro2022 diartistica e con grandissima energia ha eseguito un esercizio di assoluto spessore tecnico sugli staggi. L’allieva di Enrico Casella, esibitasi per terza in questo atto conclusivo, è stata premiata con il ...

