Gina Lollobrigida, tutte le volte che è stata candidata alle elezioni (Di domenica 14 agosto 2022) Non ha nessuna intenzione di fermarsi e ritirarsi a vita privata: all’età di 95 anni Gina Lollobrigida è pronta a buttarsi di nuovo in politica, candidandosi nella lista di Italia Sovrana Popolare. Una notizia inaspettata, arrivata proprio a pochi giorni dal compleanno dell’attrice. Gina Lollobrigida, quando si è candidata alle elezioni È stata una delle protagoniste del grande cinema italiano, ma la sua carriera non si è limitata al piccolo e al grande schermo. Gina Lollobrigida dopo il successo planetario tra gli anni ’50 e ’60, nei decenni successivi si è dedicata alla fotografia e alla scultura, ma non solo. Negli anni ha mostrato grande interesse per la politica: l’attrice romana, per decenni icona del cinema ... Leggi su dilei (Di domenica 14 agosto 2022) Non ha nessuna intenzione di fermarsi e ritirarsi a vita privata: all’età di 95 anniè pronta a buttarsi di nuovo in politica, candidandosi nella lista di Italia Sovrana Popolare. Una notizia inaspettata, arrivata proprio a pochi giorni dal compleanno dell’attrice., quando si èuna delle protagoniste del grande cinema italiano, ma la sua carriera non si è limitata al piccolo e al grande schermo.dopo il successo planetario tra gli anni ’50 e ’60, nei decenni successivi si è dedicata alla fotografia e alla scultura, ma non solo. Negli anni ha mostrato grande interesse per la politica: l’attrice romana, per decenni icona del cinema ...

