Gina Lollobrigida è candidata al Senato con la lista Italia sovrana e popolare (Di domenica 14 agosto 2022) Gina Lollobrigida è candidata al Senato per le prossime elezioni politiche con la lista Italia sovrana e popolare, promossa da Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia. A confermarlo a Adnkronos è stato Antonio Ingroia, che ha proposto la candidatura dell’attrice novantacinquenne per conto di Azione Civile e Uniti per la Costituzione e che è anche il legale dell’attrice. Ingroia ha dichiarato che questa candidatura non dovrebbe destare sorpresa perché Lollobrigida «è, checché ne dicano alcuni provvedimenti giudiziari che noi contestiamo, perfettamente lucida». Perché proprio lei? Gina Lollobrigida si ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022)alper le prossime elezioni politiche con la, promossa da Partito comunista, Patria socia, Azione civile, Ancorae Riconquistare l’. A confermarlo a Adnkronos è stato Antonio Ingroia, che ha proposto la candidatura dell’attrice novantacinquenne per conto di Azione Civile e Uniti per la Costituzione e che è anche il legale dell’attrice. Ingroia ha dichiarato che questa candidatura non dovrebbe destare sorpresa perché«è, checché ne dicano alcuni provvedimenti giudiziari che noi contestiamo, perfettamente lucida». Perché proprio lei?si ...

