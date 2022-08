Gina Lollobrigida candidata in Senato, capolista per Italia sovrana e popolare (Di domenica 14 agosto 2022) Gina Lollobrigida a 95 anni ritenta l’avventura politica. L’attrice simbolo del cinema Italiano degli anni ’50 e ’60, per tutti “la Lollo”, sarà infatti candidata capolista di Italia sovrana e popolare al Senato, nel collegio uninominale di Latina e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale. Per l’attrice è un secondo tentativo: nel 1999 si candidò al Parlamento europeo con la lista dei “Democratici”. “Gina Lollobrigida sarà candidata al Senato come capolista, tra l’altro in diverse circoscrizioni, sia in quella del Lazio con Latina, che nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto, per Italia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022)a 95 anni ritenta l’avventura politica. L’attrice simbolo del cinemano degli anni ’50 e ’60, per tutti “la Lollo”, sarà infattidial, nel collegio uninominale di Latina e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale. Per l’attrice è un secondo tentativo: nel 1999 si candidò al Parlamento europeo con la lista dei “Democratici”. “saràalcome, tra l’altro in diverse circoscrizioni, sia in quella del Lazio con Latina, che nella Sicilia orientale (Catania, Messina, Taormina) e poi nel Veneto, per...

repubblica : Elezioni politiche: Gina Lollobrigida a 95 anni candidata al Senato al Latina nella lista 'Italia sovrana e popolar… - fraversion : Gina Lollobrigida prima in tendenze. Ed è subito Anna Marchesini, Sanremo ‘99. @fabfazio #GinaLollobrigida - Adnkronos : A confermarlo all'Adnkronos è il suo avvocato, Antonio Ingroia: 'Le ho proposto io di candidarsi'.… - Lady_Pirate : RT @fraversion: Gina Lollobrigida prima in tendenze. Ed è subito Anna Marchesini, Sanremo ‘99. @fabfazio #GinaLollobrigida - fabriziogaias : Uella!! Gina Lollobrigida è candidata al Senato: l’attrice 95enne in corsa per la lista Italia Sovrana e Popolare -… -