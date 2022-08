Gianmarco Tamberi, il discorso del capitano: “Possiamo fare la storia agli Europei. L’Italia tra le migliori nel medagliere” (Di domenica 14 agosto 2022) Giornata di vigilia a Monaco, dove a Ferragosto inizieranno gli Europei 2022 di atletica. Gianmarco Tamberi ha fatto il consueto discorso del capitano: “Siamo una squdra numerosissima, abbiamo un potenziale enorme. Sappiamo il valore che abbiamo, quello che sappiamo e Possiamo fare, quanto gli altri ci devono temerci. Possiamo uscire come una delle migliori squadre nel medagliere, basta che vi guardate intorno e capite quante persone possono fare bene. Non è mai success: non è un peso, ma Possiamo fare una cosa che entra nella storia. Dipende da noi, sappiamo che è l’ultima occasione dell’anno, è una possibiità, si può fare tantissimo. ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Giornata di vigilia a Monaco, dove a Ferragosto inizieranno gli2022 di atletica.ha fatto il consuetodel: “Siamo una squdra numerosissima, abbiamo un potenziale enorme. Sappiamo il valore che abbiamo, quello che sappiamo e, quanto gli altri ci devono temerci.uscire come una dellesquadre nel medere, basta che vi guardate intorno e capite quante persone possonobene. Non è mai success: non è un peso, mauna cosa che entra nella. Dipende da noi, sappiamo che è l’ultima occasione dell’anno, è una possibiità, si puòtantissimo. ...

reginagggggge : Gianmarco Tamberi personalmente mangerei - oggisettimanale : Ritorno a casa per il campione ?@gianmarcotamber?, nei luoghi della sua infanzia, nelle Marche. Alla ricerca di Emm… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Gianmarco Tamberi non brilla nella tappa di Montecarlo della Diamond League, prova generale degli Eur… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Gianmarco Tamberi non brilla nella tappa di Montecarlo della Diamond League, prova generale degl… - svtoyou5 : se seungkrhove mi dice di saltare io divento gianmarco tamberi -