Gianluca Di Marzio: #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, #Brighton e #Ausburg interessate e #Kou… (Di domenica 14 agosto 2022) Il re del calciomercato ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore: #Calciomercato #SerieA @acffiorentina, #Brighton e #Ausburg interessate e #Kouame https://t.co/tTdgBKfj4P — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 11, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 7 retweet e 124 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Gianluca Di Marzio: #Calciomercato #SerieA @acffiorentina, #Brighton ... Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) Il re del calciomercato ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore:e #Kouame https://t.co/tTdgBKfj4P —Di(@Di) August 11, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet diDiha attualmente raccolto 7 retweet e 124 “cuoricini”. Numeri destinati ad aumentare con il passare delle ore! Source byDiL'articoloDi...

InterWhatsup : Gianluca Di Marzio: “Simone Inzaghi Sent Clear Message To Inter’s Owners Yesterday” #InterMilan #FCIM - InterMilanNow : Gianluca Di Marzio: “Simone Inzaghi Sent Clear Message To Inter’s Owners Yesterday” #ForzaInter #Internisti… - intermilan : Gianluca Di Marzio: “Simone Inzaghi Sent Clear Message To Inter’s Owners Yesterday” #InterMilan #FCIM - InterClubIndia : RT @SempreIntercom: Gianluca Di Marzio: “Simone Inzaghi Sent Clear Message To Inter’s Owners Yesterday” - NimaTavRood : RT @SempreIntercom: Gianluca Di Marzio: “Simone Inzaghi Sent Clear Message To Inter’s Owners Yesterday” -