Germania: Bayern senza problemi, 2 - 0 al Wolfsburg (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto facile per il Bayern Monaco in casa contro il Wolfsburg, che esce sconfitto dall'Allianz Arena per 2 - 0. Decidono i gol di Musiala (33' pt) e Mueller (43' pt). I bavaresi di Julian Nagelsmann ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Tutto facile per ilMonaco in casa contro il, che esce sconfitto dall'Allianz Arena per 2 - 0. Decidono i gol di Musiala (33' pt) e Mueller (43' pt). I bavaresi di Julian Nagelsmann ...

sportli26181512 : #Bundesliga, il #Bayern vince ancora: #Wolfsburg regolato 2-0: I campioni di Germania restano a punteggio pieno: de… - HotandHorny000 : @mirkonicolino Domanda: ma si è traferito in Germania per scaldare la panchina del Bayern ??? - LeBombeDiVlad : ?? #BayernMonaco,prosegue la caccia all'erede di #Lewandowski ?? Tra i vari profili piace #Havertz #LBDV… - artenight : @amorebic @Dottor_Strowman Per me era sopravvalutato anche 4 anni fa, una serie A ideale per lui con una squadra ch… - STnews365 : Bayern Monaco: per il dopo Lewandowski si pensa ad Havertz. Il tedesco non è in uscita dal Chelsea, ma non disdegna… -