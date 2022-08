Gazzetta – Juve | le cessioni dopo Pellegrini | da Rugani a Rovella | chi può uscire

Leggi su justcalcio

Il nuovo campo centrale in tema diè tutto su Rabiot. Che può lasciare lantus, se il Manchester United riuscirà a trovare l'intesa sull'ingaggio e sulle commissioni della mamma-agente Veronique. I bianconeri stanno procedendo con cinismo, come testimonia l'accordo lampo fatto con l'Eintracht per il prestito secco di. Per l'esterno sinistro si cercava il giusto incastro, l'Atalanta veniva segnalata in forte pressing ma i bianconeri hanno chiuso nel giro di poche ore nella fase ultima della trattativa che ha portato Kostic a Torino. Kean in attesa — Da ...