Gasperini | «Siamo stati pericolosi | Okoli non mi sorprende»

Le parole di Gasperini dopo la vittoria di ieri: «Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché non era facile vincere contro la Sampdoria» Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole. VITTORIA – «Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché non era facile vincere su un campo come quello della Sampdoria. Siamo mancati in certe ripartenze, però devo dire che abbiamo creato occasioni pericolose, basti rivedere il palo di Maehle e il gol annullato a Lookman». Okoli – «A me non sorprende, deve solo lavorare. Purtroppo l'ammonizione condiziona la gara, è stata un po' ingenua ed è lecito che possa fare degli errori, ma è giovane e devo dire che ogni partita che gioca, mi convince sempre di più».

