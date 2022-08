(Di domenica 14 agosto 2022) I videogiochi sono oggi la prima scelta di intrattenimento per i giocatori di età compresa tra i 13 e i 17 anni, che passano più tempo così che sui social media, a guardare la TV o qualsiasi altro mezzo di comunicazione e intrattenimento. È quanto emerge da una nuova analisi di Bain & Company sul mondo del, che ha identificato i trend più rilevanti delle nuove generazioni e gli impatti sull’intero ecosistema dell’intrattenimento e comunicazione a livello globale. “Questi giovani giocatori” – spiega Mauro Colopi, partner di Bain & Company – tendono a essere già oggi più interessati e attivi nelrispetto alla fascia più adulta, che va dai 18 ai 34 anni e mostrano una propensione più elevata ad aumentare il tempo che trascorreranno in maniera immersiva nel prossimo. Tempo trascorso nel ...

telodogratis : Gaming, il futuro è nel Metaverso: previsti investimenti significativi - techgamesitalia : #Unity si allea con #Microsoft per il futuro del #Gaming! - StevenR57476799 : RT @GeeksAcademyEu: Fai un'investimento per il tuo futuro! #Gaming & #VR Junior Expert: oltre ad un'esperienza formativa totalmente immersi… -

Techradar

Cosa ci riserverà ildella supergigante rossa Difficile dirlo. La speranza di molti è ... nero, A063 499.00 Compra ora - 4% Predator Triton 300 SE PT314 - 51s - 70AY Notebook, Intel ......di dispositivi come smartphone e tablet è sempre più semplice accedere ad app e portali di... E allora cosa c'è da aspettarsi daldell'iGaming. Da una parte sicuramente c'è la strada ... Il Mac è il possibile futuro del PC gaming, che vi piaccia o meno E se lo dice il padre di God of War c'è di che riflettere: Xbox Series X è la console del futuro. Ma perchè Jaffe è così sicuroPer Elden Ring, ma non solo, arriva una notizia bomba che farà felici molti giocatori di una console in particolare ...