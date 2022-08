Fratelli minorenni accoltellano con il padre l’amante della mamma per gelosia

(Di domenica 14 agosto 2022) Duedi soli 12 e 13 anni sono arrivati ad accoltellare, un uomo di 45, organizzando l’aggressione con la complicità del. I primi fendenti sarebbero stati inferti, secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, prima sotto casa ad opera del più piccolo, ma nel momento in cui la vittima ha tentato di fuggire sarebbero sopraggiunti il figlio più grande e il, che avrebbero continuato a sferrare altri colpi. L’episodio sarebbe avvenuto venerdì 12 agosto 2022. Il 45enne è comunque riuscito a raggiungere il pronto soccorso di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove si sono svolti i fatti. Sulla base degli accertamenti medici, il 45enne avrebbe riportato ferite a una spalla, un braccio e un fianco: la prognosi sarebbe di 40 giorni, ma ...

Pare, infatti, che sia stato il padre ad aizzare i due contro il presunto amante della ... Il bilancio dell'aggressione è drammatico, con due ragazzini che sono stati coinvolti in un ... Ma il contesto è soprattutto tragico, visto che i figli sarebbero stati aizzati dal padre contro la vittima. Il risultato è stato una denuncia alla procura di Torre Annunziata per lesioni ... Il 13enne ha sferrato il primo fendente, poi il fratello e infine il padre dei due ragazzini. La vittima è sopravvissuta all'aggressione ...