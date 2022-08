Fornaro: 'Meloni distorce la storia per sostenere il presidenzialismo' (Di domenica 14 agosto 2022) Tutti lodano le grandi capacità politiche dell'estrema destra. Forse perché i sondaggi non aiutano a ragionare. In realtà è la destra che criminalizza gli stranieri come se fossero un blocco unico ... Leggi su globalist (Di domenica 14 agosto 2022) Tutti lodano le grandi capacità politiche dell'estrema destra. Forse perché i sondaggi non aiutano a ragionare. In realtà è la destra che criminalizza gli stranieri come se fossero un blocco unico ...

