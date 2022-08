Fiorentina | Mandragora | 'Volevo esultare sotto la Fiesole | ci sono riuscito subito Fortunati? Sì | ma che importa?'

EnricoTurcato : #Radu non ha problemi solo con i piedi. Rovina la gran partita della Cremonese e regala all’ultimo la vittoria alla… - oursoccer19 : Encerrado - Série A Fiorentina 3-2 Cremonese (Giacomo Bonaventura, Luka Jovic, Rolando Mandragora; David Okereke,… - susydigennaro : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Il gol? Sono stato fortunato, meritavamo di vincere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Il gol? Sono stato fortunato, meritavamo di vincere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIORENTINA - Mandragora: 'Il gol? Sono stato fortunato, meritavamo di vincere' -

in pieno recupero, al '95, ne approfitta e manda in delirio i tifosi viola e consente alladi iniziare col piede giusto il suo campionato. Ma che brivido, che sofferenza. Perché ...Rolandoha parlato dopo la vittoria all'ultimo secondo ottenuta contro la Cremonese: le dichiarazioni Rolandoha parlato ai microfoni di Dazn dopo- Cremonese. LE PAROLE - "Sarebbe stato un peccato non prendere i tre punti. Partita difficile, ma questo è il campionato. Ci saranno tante ...Il centrocampista del club viola ha parlato dopo la vittoria con la Cremonese, arrivata nei minuti di recupero per l'errore di Radu.La stagione 2022/23 di Serie A è ufficialmente iniziata. Le squadre italiane sono scese in campo per le prime sfide del campionato e lo spettacolo non manca di certo. Dopo l’esordio di ieri di Milan e ...