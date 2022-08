Ferragosto con allerta gialla per temporali: da mezzanotte fino alle 14 di lunedì 15 agosto (Di domenica 14 agosto 2022) I previsori di Arpal: “Dalla serata di domenica 14 agosto l’instabilità si accentuerà con rovesci e temporali fino a moderati, inizialmente sul centro Ponente. I fenomeni andranno estendendosi e intensificandosi, con possibili temporali forti o organizzati, nel corso della giornata di Ferragosto” Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 14 agosto 2022) I previsori di Arpal: “Dalla serata di domenica 14l’instabilità si accentuerà con rovesci ea moderati, inizialmente sul centro Ponente. I fenomeni andranno estendendosi e intensificandosi, con possibiliforti o organizzati, nel corso della giornata di

danieleviotti : Ciao, buonasera e buon ferragosto @pdnetwork. Volevo dirti, partito mio, che se credi veramente nelle cose che dici… - capuanogio : #Sarri: “In Italia non si può giocare alle 18,30 a Ferragosto. E’ evidente che facciamo di tutto per non vendere il… - gparagone : La @LegaSalvini andava in giro con le felpe #NoEuro; il @Mov5Stelle ci aveva fatto un #referendum. Ad uscire dalla… - serotonina_11 : Ho iniziato la mia Twitter era con questo tweet e mi sa che a ferragosto ci sono arrivato davvero ?? - D4Z4Y : stamattina mi sono svegliata con le palle girate, mi faccio troppo schifo, non voglio festeggiare ferragosto -