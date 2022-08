Ferragosto all’insegna dell’arte | le mostre aperte a Bergamo e provincia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 agosto 2022) Ad agosto perché non concedersi tempo per l’arte? Una visita finalmente senza fretta a un museo, a una collezione, a un evento estemporaneo, può farci leggere la realtà da una nuova, stimolante prospettiva. Non occorre andare lontano. Si può partire dalla Gamec, che offre la prima esposizione museale del lavoro di un artista insolito, Christian Frosi. Un dropout del sistema, che dopo un decennio di intensa attività ai vertici del panorama espositivo si è – provocatoriamente? – ritirato dalle scene. Le sue nuvole di schiuma, le installazioni ambientali di sabbia, cartone, luce, ready made rivivono in questa mostra, che amplifica gli interrogativi di senso di un’arte anti-costruttiva e anti-scenografica, capace di dare forma a “stanze vuote”, per parafrasare il titolo dell’evento bergamasco. Una produzione enigmatica e transitoria, quella di Frosi, che gioca ...