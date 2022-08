FDI, Giorgia Meloni spiega il significato del simbolo della fiamma: non c’entra niente con il fascismo (Di domenica 14 agosto 2022) La fiamma nel simbolo di FDI non ha nulla a che fare con il fascismo. Lo ha affermato Giorgia Meloni nel corso di una lunga intervista al Corriere della Sera, dove spiega il significato della fiamma all’interno del simbolo di Fratelli d’Italia per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Il simbolo della fiamma in FDI “Con rispetto e stima per la senatrice Segre: la fiamma nel simbolo di FdI nulla ha a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo fieri”, ha detto la Meloni, rispondendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 agosto 2022) Laneldi FDI non ha nulla a che fare con il. Lo ha affermatonel corso di una lunga intervista al CorriereSera, doveilall’interno deldi Fratelli d’Italia per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Ilin FDI “Con rispetto e stima per la senatrice Segre: laneldi FdI nulla ha a che fare con il, ma è il riconoscimento del percorso fatto da una destra democratica nella nostra storia repubblicana. Ne andiamo fieri”, ha detto la, rispondendo ...

CorriereCitta : FDI, Giorgia Meloni spiega il significato del simbolo della fiamma: non c’entra niente con il fascismo - neuron_lost : Giorgia Meloni ha detto al Corriere della Sera di essere fiera del proprio simbolo: «La fiamma nel simbolo di FdI n… - V_for_verity1 : Disse mentre centinaia di politici con ideali estremisti erano e sono in FDI. Giorgia dai che ci arrivi, non è il s… - GPerenne : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche22 “Anni e anni al governo senza vincere un'elezione: per questo alla sinistra fa così paura il presid… - Silvia_Mio86 : RT @Piero_De_Luca: La verità sul #Pnrr fa male a Giorgia Meloni. Prova a cancellare il passato dicendo che FdI non ha mai votato contro il… -