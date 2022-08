F. Romano pubblica: Il Manchester United sta discutendo internamente di Cody Gakpo, gli piacerebbe la mossa di PL – mentre… (Di domenica 14 agosto 2022) Il Manchester United sta discutendo internamente di Cody Gakpo, gli piacerebbe la mossa di PL – mentre i colloqui sono ancora in corso con il campo di Adrien Rabiot. 17 milioni di euro di compenso già concordato con la Juventus. #MUFC Gakpo è uno dei nomi nell’elenco insieme all’obiettivo prioritario Antony – ancora nessuna offerta ufficiale. pic.twitter.com/LdAZaRoLAJ — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 11 agosto 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 14 agosto 2022) Ilstadi, gliladi PL – mentre i colloqui sono ancora in corso con il campo di Adrien Rabiot. 17 milioni di euro di compenso già concordato con la Juventus. #MUFCè uno dei nomi nell’elenco insieme all’obiettivo prioritario Antony – ancora nessuna offerta ufficiale. pic.twitter.com/LdAZaRoLAJ — Fabrizio(@Fabrizio) 11 agosto 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

