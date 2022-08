Europei nuoto | oro Italia nella 4×100 sl maschile

(Di domenica 14 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un oro, un argento e un bronzo per l'Italal termine della quarta giornata di gare aglidi Roma che portano a 26 il totale delle medaglie con 11 ori, 10 argenti e 5 bronzi. Il gradino più alto del podio è della staffettaslcon Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. Gli azzurri hanno preceduto tutti con il tempo di 3'10?50 davanti a Ungheria e Gran Bretagna. “Oggi bisognava solo vincere, io sono stato il più lento oggi. Sono stanco ma l'abbiamo portata a casa ed è quello che contava” ha detto a caldo Thomas Ceccon. Oltre a Miressi e Frigo, grande prova anche per Lorenzo Zazzeri: “Volevamo vincere davanti al nostro pubblico, avevamo solo un compito e l'abbiamo portato a casa”, il suo commento a caldo. La giornata ha regalato altre due medaglie con ...

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma. Questa volta arriva nel solo libero sincro.… - fanpage : Giorgio Minisini mostruoso, terzo oro nel nuoto artistico agli Europei! ???? ?? - emilioconten : RT @rtl1025: ??L'#Italia vince la medaglia d'oro nella 4x100 stile libero degli #Europei di nuoto a Roma. La staffetta composta da Alessandr… - Taranto2012 : RT @RaiSport: Una gara stupenda per le azzurre del nuoto Benedetta Pilato e Lisa Angiolini che conquistano rispettivamente primo e secondo… -

Lamberti, da par suo, può sorridere perché ha ottenuto il suo primo accesso ad un atto conclusivo in una competizione internazionale in vasca lunga (24.82) a sette centesimi dal suo personale. Il ...200 rana uomini - Una sorpresa chiamata Luca Pizzini quella di questa specialità che 4 anni di distanza ha vinto il bronzo dopo glidi Glasgow. Una dimostrazione di grande lucidità per l'allievo di Matteo Giunta, capace di nuotare in 2:09.97, preceduto dal britannico James Wilby, oro in 2:08.96, e dal finlandese Matti ...(Adnkronos) – L’Italia vince la medaglia d’oro nella staffetta 4×100 stile libero maschile ai campionati europei di Roma 2022. Gli azzurri delle Fiamme Oro Alessandro Miressi, Thomas Ceccon e Manuel F ...L'Italia vince la medaglia d'oro nella 4x100 stile libero degli Europei di nuoto a Roma con il tempo di 3:10:50. La staffetta composta da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri ...