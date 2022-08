Europei nuoto | Italia a quota 22 medaglie

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - LiaCapizzi : L' ARGENTO nella staffetta mx-mista (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro) chiude un… - apetrazzuolo : Nuoto, Europei, Paltrinieri: 'Il record del mondo dei 1.500? La quota è ancora alta...' - napolimagazine : Nuoto, Europei, Paltrinieri: 'Il record del mondo dei 1.500? La quota è ancora alta...' -

L'azzurro, ha chiuso la gara con un punteggio di 88.4667 e bissa il titolo continentale conquistato venerdì ...Non si arresta la pioggia di medaglie azzurre aglididi Roma. L'oro conquistato questa mattina da Giorgio Misini nel solo libero sincro a poche ore dal titolo ottenuto ieri insieme a Lucrezia Ruggiero nel duo misto e l'argento vinto ...Non si ferma lo show degli azzurri. Dieci ori, 8 argenti e 4 bronzi. E oggi ne possono arrivare altre con la staffetta, veloce maschile, già argento alle Olimpiadi ...ROMA, 14 AGO - "Penso che il bookmaker che mi quotò a 20 ora sia stato licenziato, ho visto che ieri ero dato a 1,5... Ma per il record del mondo dei 1.500 la quota è ancora alta, non è facile. Per me ...