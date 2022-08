(Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Impresa diche poche ore dopo il settimo posto nella prova in linea su strada e 209 km percorsi conquista la medaglia d’oro nell’eliminazione suai campionatididi Monaco di Baviera. Il 32enne veneto, campione mondiale della specialità, domina in lungo e in largo il secondo titolo continentale. A completare il podio il tedesco Theo Reinhardt e il belga Jules Hesters. Funweek.

Agenzia_Ansa : Elia Viviani vince l'oro nell'eliminazione su pista agli Europei di ciclismo #ANSA - Eurosport_IT : Alza la mano se anche tu tifi gli azzurri ???????? ???? Segui gli europei di ciclismo LIVE su @discoveryplusit ????… - SkySport : ULTIM'ORA #CICLISMO #EUROPEI, ORO PER ELIA #VIVIANI NELL'ELIMINAZIONE SU PISTA #Nazionaleciclismo #SkySport - LB_1957 : @ilBiond0 @kiakube @cippiriddu @CarloCalenda Stavo guardando gli europei di ciclismo su Sky ho avuto la sorpresa di… - ledicoladelsud : Europei ciclismo, Elia Viviani oro su pista -

Non sappiamo se vi sono stati altri campioni in grado di farlo nella storia del, se fosse, ...Con le due medaglie di oggi il bottino complessivo della spedizione azzurra a questisale ...Elia Viviani ha vinto la medaglia d'oro aglisu pista . Il veronese, portabandiera di Tokyo 2020, dopo aver gareggiato su strada ed essere giunto settimo nella gara vinta da Fabio Jakobsen, si è imposto nella gara a eliminazione. In ...(Adnkronos) – Impresa di Elia Viviani che poche ore dopo il settimo posto nella prova in linea su strada e 209 km percorsi conquista la medaglia d’oro nell’eliminazione su pista ai campionati europei ...Come spesso accade, il meglio arriva alla fine. Così è stato oggi per il ciclismo italiano che dopo il dispiacere per l’esito della gara in linea, ha festeggiato, nello spazio di pochi minuti, lo sple ...