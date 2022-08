Europei 2022, il medagliere di Roma + Monaco: Italia pazzesca, è al comando con 17 ori e 48 podi! (Di domenica 14 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno sia gli Europei 2022 di nuoto, in programma a Roma, che gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in quattordici sport, ovvero in Germania arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon, ed in Italia nuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi e tuffi grandi altezze. medagliere EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2022 + Europei DI NUOTO 2022 # Paese O A B T. 1 Italia 17 18 13 48 2 Gran Bretagna 10 12 8 30 3 Paesi ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Da giovedì 11 a domenica 21 agosto si terranno sia glidi nuoto, in programma a, che gli European Championships, previsti adi Baviera, in Germania. Undici giornate di gare e di finali per determinare i campioni continentali in quattordici sport, ovvero in Germania arrampicata sportiva, atletica, beach volley, canoa velocità (con paracanoa), canottaggio (con paracanottaggio), ciclismo, ginnastica artistica, tennistavolo e triathlon, ed innuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi e tuffi grandi altezze.EUROPEAN CHAMPIONSHIPSDI NUOTO# Paese O A B T. 117 18 13 48 2 Gran Bretagna 10 12 8 30 3 Paesi ...

