Europei 2022, borsino 14 agosto: le speranze di medaglia dell'Italia. Attesa per le Fate e la 4×100 sl di nuoto

CANOTTAGGIO

Ore 12.26, Finale doppio pesi leggeri uomini

Pietro Ruta e Stefano Oppo possono ambire senza dubbio ad una medaglia. Servirà un'impresa però per impensierire i super favoriti campioni olimpici irlandesi Fintan McCarthy e Paul O'Donovan.

Percentuali di medaglia Oppo-Ruta 85%

Ore 12.43, Finale doppio pesi leggeri donne

La gara più Attesa in assoluto per l'Italia del remo, che schiera le campionesse olimpiche Valentina Rodini e Federica Cesarini. Le azzurre hanno ben impressionato in batteria, sarà un duello serrato con le britanniche Emily Craig ed Imogen Grant, senza sottovalutare la Francia di Laura Tarantola e Claire Bove.

Percentuali di medaglia Rodini-Cesarini 95%

Ore 13.14, Finale quattro di coppia pesi leggeri donne

Specialità non olimpica, partecipano appena Italia e Germania: poco da ...

