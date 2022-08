European Championships 2022, domenica 14 agosto: il calendario (Di domenica 14 agosto 2022) Hanno preso il via nella bella Monaco di Baviera (Germania) la manifestazione degli European Championships 2022. Nella giornata odierna, infatti, gli atleti del Vecchio Continente torneranno a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie messe in palio. Ecco il programma odierno e la diretta tv degli appuntamenti in calendario. European Championships 2022: gli appuntamenti European Championships Martina Maggio (Credit foto – italia Team pagina Twitter)09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – boulder femminile, semifinale09:00 NUOTO eliminatorie – 200 sl M09:23 NUOTO eliminatorie – 100 farfalla F09:30 NUOTO ARTISTICO FINALE – Solo libero F09.30 CANOTTAGGIO – singolo maschile, finale C09.30 TENNISTAVOLO – doppio misto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Hanno preso il via nella bella Monaco di Baviera (Germania) la manifestazione degli. Nella giornata odierna, infatti, gli atleti del Vecchio Continente torneranno a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie messe in palio. Ecco il programma odierno e la diretta tv degli appuntamenti in: gli appuntamentiMartina Maggio (Credit foto – italia Team pagina Twitter)09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – boulder femminile, semifinale09:00 NUOTO eliminatorie – 200 sl M09:23 NUOTO eliminatorie – 100 farfalla F09:30 NUOTO ARTISTICO FINALE – Solo libero F09.30 CANOTTAGGIO – singolo maschile, finale C09.30 TENNISTAVOLO – doppio misto, ...

RaiSport : European Championships di #Monaco e Europei di #nuoto #Roma2022: le gare della 4ª giornata in diretta su #RaiSport,… - zazoomblog : Domenica Rai Sport (Web e Play) 14 Agosto 2022 - diretta Europei Nuoto Roma European Championships - #Domenica… - digitalsat_it : Domenica Rai Sport (Web e Play), 14 Agosto 2022 - diretta Europei Nuoto Roma, European Championships… - digitalsat_it : Domenica Rai Sport (Web e Play), 14 Agosto 2022 - diretta Europei Nuoto Roma, European Championships - FCaligaris : Interessante: la regola che limita la qualificazione in semifinale a 2 soli/e atleti/e per nazione in ogni gara fa… -