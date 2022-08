Er Brasiliano | l’influencer “drogato e derubato” a Formentera | “Mi hanno messo il Ghb nel drink e si sono presi gli 8mila euro che avevo nel portafoglio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 agosto 2022) “Agira tanta cocaina, ed è piena di professionisti del furto… E se è successo a me… (con una stazza evidente, ndr)”. Massimiliano Minnocci,meglio conosciuto sui social come “Er Brasile” o “Il”, è statodurante la sua vacanza sull’isola spagnola. È stato lui stesso a raccontarlo, prima in una diretta sul suo profilo Instagram e poi in un’intervista a MowMag. “È stata davvero un’esperienza orribile. Ero in uno dei locali più noti di Es Pujols, non dirò mai qual è. Mi ricordo soltanto cheentrato e miofferto da bere, erano le 3.30, le 4 – ha ricostruito -. Ero tranquillo, al rientro dalla spiaggia, post aperitivo. D’altra parte asi fa questo: si beve, si chiacchiera, si ...