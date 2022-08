Equitazione, Mondiali 2022: incredibile Sara Morganti nel para dressage! Terzo oro consecutivo nel freestyle (Di domenica 14 agosto 2022) Si conclude con il botto il Campionato Mondiale 2022 di Equitazione per ciò che concerne la disciplina del para dressage. Sara Morganti, una delle mattatrici dell’intera rassegna, ha infatti conquistato la medaglia d’oro nel freestyle per la terza volta consecutiva dopo Caen 2014 (argento nel tecnico e oro nel freestyle) e Tryon 2018 (oro nel tecnico e oro nel freestyle). L’azzurra, insieme a Royal Delight, ha fatto il suo ingresso nel rettangolo quasi a fine gara, ottenendo una percentuale al di là degli ottanta punti, nello specifico 80,653%, posizionandosi davanti al cavaliere Richard Snikus, argento con 78,400%, e all’irlandese Michael Murphy, bronzo con 78, 387%. Una prova spaziale dunque per l’atleta, autrice di une performance sul grafico ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Si conclude con il botto il Campionato Mondialediper ciò che concerne la disciplina deldressage., una delle mattatrici dell’intera rassegna, ha infatti conquistato la medaglia d’oro nelper la terza volta consecutiva dopo Caen 2014 (argento nel tecnico e oro nel) e Tryon 2018 (oro nel tecnico e oro nel). L’azzurra, insieme a Royal Delight, ha fatto il suo ingresso nel rettangolo quasi a fine gara, ottenendo una percentuale al di là degli ottanta punti, nello specifico 80,653%, posizionandosi davanti al cavaliere Richard Snikus, argento con 78,400%, e all’irlandese Michael Murphy, bronzo con 78, 387%. Una prova spaziale dunque per l’atleta, autrice di une performance sul grafico ...

