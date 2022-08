Equitazione | Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2022 | l’Italia chiude al decimo posto

(Di domenica 14 agosto 2022) La quinta tappa dellaCupditermina a Le Pin Au, in Francia, oggi, domenica 14 agosto, escivola al secondonella classifica generale dopo la chiusura odierna in decima posizione con 1098.9 penalità., dopo il forfait del Caporale Piero Majolino su Vita Louise Dh Z, che aveva lasciato la squadra azzurra con soli tre elementi prima del dressage, ed il ritiro dell’agente delle Fiamme Oro Pietro Sandei su Rubis de Prere durante il cross country,nella prova a squadre con l’assistente delle Fiamme Oro Marco Cappai su Uter, 31° con 40.0, e con Mattia Luciani su Leopold K, 64° con 58.9. Tra gli individualisti completa la gara soltanto l’assistente delle Fiamme Azzurre ...

OA Sport

... fra cui anche la Federation Equestre Internationale (FEI) per quanto riguarda l'. ... Il Ranking Olimpico diconsidera solamente i quattro migliori risultati di ciascuna ...La quinta tappa dellaNations Cup 2022 di, che si disputerà a Le Pin Au Haras, in Francia, dal 10 al 14 agosto, vedrà la partecipazione dell'Italia, prima nella classifica generale dopo le prime ... Equitazione, Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2022: Italia undicesima dopo il cross country Equitazione, come funzionano le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi 2024 Regolamento e ciò che serve sapere: le chances per l'Italia ...Si terrà a Pratoni del Vivaro la competizione più varia e coinvolgente della disciplina ippica. Cavalieri e amazzoni confluiranno nella Capitale da tutto il mondo ...