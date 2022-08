Elezioni | ultime notizie Il Movimento 5 Stelle pubblica il programma elettorale | appello di Cappato per la firma digitale

Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - LiciaRonzulli : #Calenda e #Renzi si propongono come i leader di un presunto “terzo polo”. In realtà, uno è europarlamentare eletto… - Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, ultime notizie di oggi | M5S: salario minimo a 9 euro. Depositati 101 simboli, uno... - tretto13 : @laura_maffi @CosimoSpagnuol @GiuseppeConteIT Signora vedova di conte,si dia una calmata.Ho sempre votato PD, fino… -

Nelleore si vocifera di un posto in lista in Campania anche se dalla Toscana c'è chi parla ... Pier Luigi Lopalco: sarà infatti tra i candidati indicati da Articolo Uno Puglia per le...Ieri intanto la presentazione dellegrandi liste presenti di certo alle prossime2022: FdI, Pd e M5s , con questi ultimi due accumunati dalla strana coincidenza di essere affissi l'...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...E' ripresa oggi la presentazione al Viminale dei simboli per correre alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. Sono oltre 80 quelli presentati finora. Tra gli ultimi quelli di de Magistris, C ...