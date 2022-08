Elezioni, Rotondi: Scelta storica per Giorgia Meloni, parlerò al popolo della Dc (Di domenica 14 agosto 2022) “La Scelta per Giorgia premier è storica, è la scommessa dei democristiani su una donna che viene dalla politica e può intestarsi la capacità di rappresentare anche culture diverse dalla sua. Come sempre nelle scelte storiche, richiederà una spiegazione precisa, e perciò farò la campagna elettorale in tutta Italia, parlerò al popolo Dc”. Così Gianfranco Rotondi presidente di ‘Verde è popolare’, in una riunione di amici di partito in corso a Pescara. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) “Laperpremier è, è la scommessa dei democristiani su una donna che viene dalla politica e può intestarsi la capacità di rappresentare anche culture diverse dalla sua. Come sempre nelle scelte storiche, richiederà una spiegazione precisa, e perciò farò la campagna elettorale in tutta Italia,alDc”. Così Gianfrancopresidente di ‘Verde è popolare’, in una riunione di amici di partito in corso a Pescara. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

