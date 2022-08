Elezioni | Rizzo Italia Sovrana | La candidatura di Gina Lollobrigida? Se ne parla | quindi ha funzionato

(Di domenica 14 agosto 2022) “Nete sulle agenzie, sui giornali? Eha. Abbiamo candidato fior fior di intellettuali, professori, dirigenti politici, non ci ha filato nessuno. Abbiamo candidato lae ci chiamano tutti. Evviva la!”. Così Marco, leader del Partito Comunista e candidato come capolista alla Camera, nelle Marche, per la listae Popolare, commenta all’Adnkronos lanella stessa lista della grande attricena oggi 95enne. “Ci sono tante candidature, quella diè ladi una stella del cinemano – spiega – La lista si chiama...

italiaserait : Elezioni 2022, Rizzo: “Gina Lollobrigida candidata? Se se ne parla ha funzionato” - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Rizzo: “Gina Lollobrigida candidata Se se ne parla ha funzionato” - LocalPage3 : Elezioni 2022, Rizzo: 'Gina Lollobrigida candidata? Se se ne parla ha funzionato' - fisco24_info : Elezioni 2022, Rizzo: 'Gina Lollobrigida candidata? Se se ne parla ha funzionato': (Adnkronos) - 'In Italia Sovrana… - ZenatiDavide : Elezioni, Rizzo e Ingroia depositano il simbolo di Italia Sovrana e Popolare: “Andremo oltre 3%”: Rizzo, Dessì, Ing… -

Così Marco, leader del Partito Comunista e candidato come capolista alla Camera, nelle Marche, per la lista Italia Sovrana e Popolare, commenta all'Adnkronos la candidatura nella stessa lista ...In quelle quindici sigle ci sono nomi come quello dell'esponente comunista Marcoe quello ... Queste rischiano di non esserema un brutto esercizio di cattivo gusto . Perché una cosa è ...(Adnkronos) – “Ne parlate sulle agenzie, sui giornali E quindi ha funzionato. Abbiamo candidato fior fior di intellettuali, professori, dirigenti politici, non ci ha filato nessuno. Abbiamo candidato ...“Ne parlate sulle agenzie, sui giornali E quindi ha funzionato. Abbiamo candidato fior fior di intellettuali, professori, dirigenti politici, non ci ha filato nessuno. Abbiamo candidato la Lollobrigi ...