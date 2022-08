Elezioni: 'Pro vita & famiglia', programma Pd da estrema sinistra radicale (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Per il Partito democratico tra le priorità del nuovo Parlamento ci saranno il matrimonio gay e il ddl Zan, per la prima volta inseriti in un programma elettorale, e una maggiore apertura all'aborto. Mentre gli italiani fanno i conti con crisi energetica, caro benzina e un'inflazione alle stelle, per il Pd è più importante proporre una legge incostituzionale che violerebbe l'articolo 29 sul matrimonio e aprirebbe così le porte alle adozioni per coppie dello stesso nonché alla pratica inumana dell'utero in affitto". Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di 'Pro vita & famiglia'. "In un programma elettorale da estrema sinistra radicale, il Pd -aggiunge- propone poi nuovamente il ddl Zan, con tutte le sue sfaccettature ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Per il Partito democratico tra le priorità del nuovo Parlamento ci saranno il matrimonio gay e il ddl Zan, per la prima volta inseriti in unelettorale, e una maggiore apertura all'aborto. Mentre gli italiani fanno i conti con crisi energetica, caro benzina e un'inflazione alle stelle, per il Pd è più importante proporre una legge incostituzionale che violerebbe l'articolo 29 sul matrimonio e aprirebbe così le porte alle adozioni per coppie dello stesso nonché alla pratica inumana dell'utero in affitto". Lo afferma Jacopo Coghe, portavoce di 'Pro'. "In unelettorale da, il Pd -aggiunge- propone poi nuovamente il ddl Zan, con tutte le sue sfaccettature ...

