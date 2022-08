Elezioni: Meloni, 'presidenzialismo rende competitiva la Nazione, disponibili a Bicamerale' (Di domenica 14 agosto 2022) Milano, 14 ago. (Adnkronos) - Il presidenzialismo rende ''autorevole, forte, stabile e dunque molto più competitiva la Nazione''. Giorgia Meloni, leader di Fdi spiega al Corriere le ragioni del perchè si batterà per questo sistema e perchè il Pd è ''incoerente'' quando si parla di questo tema. ''Noi -spiega- proponiamo il presidenzialismo da sempre, non c'è nessuna ragione contingente. Ci andrebbe bene anche se alla fine gli italiani dovessero scegliere un presidente di sinistra. Il dubbio su cosa possa accadere dopo l'approvazione di una riforma ci può stare, ma noi pensiamo che la cosa più naturale e logica sia che una riforma di questa portata, che cambia l'assetto dei poteri, entri in vigore non a governo in carica, ma nella legislatura successiva. Esattamente come è avvenuto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Milano, 14 ago. (Adnkronos) - Il''autorevole, forte, stabile e dunque molto piùla''. Giorgia, leader di Fdi spiega al Corriere le ragioni del perchè si batterà per questo sistema e perchè il Pd è ''incoerente'' quando si parla di questo tema. ''Noi -spiega- proponiamo ilda sempre, non c'è nessuna ragione contingente. Ci andrebbe bene anche se alla fine gli italiani dovessero scegliere un presidente di sinistra. Il dubbio su cosa possa accadere dopo l'approvazione di una riforma ci può stare, ma noi pensiamo che la cosa più naturale e logica sia che una riforma di questa portata, che cambia l'assetto dei poteri, entri in vigore non a governo in carica, ma nella legislatura successiva. Esattamente come è avvenuto con ...

