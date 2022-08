Elezioni | l’Italia è senza memoria | forse è ora di perdere il nostro peggior ‘vizietto’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 agosto 2022) Nelle grandi università, uno dei primi principi della democrazia che gli studenti di politica imparano è l’alternanza di governo. I partiti si avvicendano nella direzione della nazione. Naturalmente il modello classico è quello anglosassone, dove Conservatori e Laburisti o Repubblicani e Democratici americani costituiscono i due blocchi partitici principali. Ciò significa che governi di coalizione sono rarissimi, si governa da soli, e se la maggioranza è scarsa si negoziano legislazioni e cambiamenti con l’opposizione. L’elettorato premia o punisce, a seconda dei risultati, il partito al governo. Sia i Laburisti che i Conservatori hanno avuto lunghi periodi al potere, lo stesso vale per i Democratici e Repubblicani americani. Questo modello in Italia non esiste, per una serie di motivi storici, costituzionali e direi anche caratteriali, in Italia i due blocchi non si sono mai formati. ...