Elezioni, Lega: “Da Piero De Luca parole a vanvera e memoria corta” (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “parole a vanvera e memoria corta per il deputato del Pd, Piero De Luca, quando parla di Sud e dell’impegno della Lega. Forse era troppo impegnato con l’Università di Cassino quando la Lega al governo Conte 1 nominava un vice ministro per il Sud; forse era impegnato con le cooperative salernitane quando Matteo Salvini presidiava i comitati di ordine e sicurezza a Napoli, Afragola e Castel Volturno, mai tanta attenzione da parte di un ministro dell’Interno sulla sicurezza nelle città campane”. Così in una nota il segretario regionale della Lega in Valentino Grant unitamente ai deputati campani Pina Castiello e GianLuca Cantalamessa. “Forse era impegnato con le fritture di pesce mentre ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “per il deputato del Pd,De, quando parla di Sud e dell’impegno della. Forse era troppo impegnato con l’Università di Cassino quando laal governo Conte 1 nominava un vice ministro per il Sud; forse era impegnato con le cooperative salernitane quando Matteo Salvini presidiava i comitati di ordine e sicurezza a Napoli, Afragola e Castel Volturno, mai tanta attenzione da parte di un ministro dell’Interno sulla sicurezza nelle città campane”. Così in una nota il segretario regionale dellain Valentino Grant unitamente ai deputati campani Pina Castiello e GianCantalamessa. “Forse era impegnato con le fritture di pesce mentre ...

LegaSalvini : Riccardo #Molinari, capogruppo Lega alla Camera: 'In Italia c'è voglia di cambiamento. È dal 2011 che non c'è un go… - LegaSalvini : SONDAGGIO ELEZIONI, LA LEGA CRESCE. FORZA CAPITANO! ???????? #25settembrevotoLega - matteosalvinimi : A parte il fatto che a Lampedusa non è stato fatto nessun comizio. Tanto meno con la musica. Che dite, sarà il cald… - silvanoavvento : RT @Noiconsalvini: ?? ELEZIONI 2022, COSÌ SALVINI VUOLE CAMBIARE L’ITALIA Ecco le ricette del leader della Lega: meno tasse, autonomia, di… - tavano_anna : RT @ilruttosovrano: Elezioni, la Lega lancia lo slogan 'Credo', ma la versione completa è 'Credo che vi prenderemo ancora per il culo'. -