Elezioni: la pillola di Berlusconi, 'politica su migranti umana ma rigorosa' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Non so se l'avete capito, ma una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo dell'immigrazione clandestina. L'immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza. Il mio Governo l'aveva praticamente arrestata, con soli 4000 immigrati nell'anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l'Italia". Lo afferma Silvio Berlusconi, nel consueto video quotidiano per illustrare il programma del movimento azzurro. "L'Europa -chiede l'ex premier- ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i Paesi africani sul Mediterraneo, e coloro che riescono a sbarcare devono essere distribuiti fra i Paesi europei in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - Non so se l'avete capito, ma unaal giorno leva il medico di torno. Unaal giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo dell'immigrazione clandestina. L'immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ed è una grave minaccia per la nostra economia e la nostra sicurezza. Il mio Governo l'aveva praticamente arrestata, con soli 4000 immigrati nell'anno 2010, oggi è di nuovo un grande pericolo per l'Italia". Lo afferma Silvio, nel consueto video quotidiano per illustrare il programma del movimento azzurro. "L'Europa -chiede l'ex premier- ci deve aiutare: bisogna fermare gli sbarchi siglando nuovi accordi con i Paesi africani sul Mediterraneo, e coloro che riescono a sbarcare devono essere distribuiti fra i Paesi europei in ...

