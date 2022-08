yajamer : RT @Adnkronos: #Berlusconi: '#Immigrazione clandestina infame traffico di essere umani'. - infoitinterno : Elezioni 2022, la pillola di Berlusconi: 'Politica su migranti umana ma rigorosa' - infoitinterno : Elezioni: la pillola di Berlusconi, 'politica su migranti umana ma rigorosa' - infoitinterno : Elezioni 2022, la pillola di Berlusconi: “Politica su migranti umana ma rigorosa” - a_meluzzi : RT @Adnkronos: #Berlusconi: '#Immigrazione clandestina infame traffico di essere umani'. -

Adnkronos

Non so se l'avete capito, ma unaal giorno leva il medico di torno. Unaal giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra. Oggi parliamo dell'immigrazione clandestina. L'immigrazione clandestina è un infame traffico di esseri umani ......dell'Interno tornano ad aprirsi dalle 8 alle 16 per il deposito dei simboli in vista delle... Silvio Berlusconi comincia su twitter a proporre 'unala giorno', del programma di Forza ... Elezioni 2022, la pillola di Berlusconi: "Politica su migranti umana ma rigorosa" Si è chiusa la corsa per la presentazione dei simboli al Viminale: in tutto in vista del voto del 25 settembre sono stati depositati 101 contrassegni.C’è una neo-lingua da campagna elettorale nelle elezioni politiche 2022. E’ dovuta nascere in fetta. S’è subito arricchita di parole diverse da quelle dal passato ...