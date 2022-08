Elezioni, la carica dei 101 simboli: spunta a sorpresa anche quello con il nome di Draghi (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 98 i soggetti politici che hanno presentato 101 simboli tra venerdì e domenica all’ufficio elettorale del Viminale in vista delle Elezioni del 25 settembre. Le ultime novità di oggi, tra le curiosità, sono una lista che dal nome ‘Italiani con Draghi-Rinascimento’, il primo tra quelli depositati che faccia riferimento al presidente del Consiglio (forse all’oscuro di questa iniziativa), e quello dedicato a ‘Palamara oltre il Sistema‘, che richiama le denunce dell’ex consigliere del Csm e ha nel contrassegno la dea bendata della giustizia e a fianco l’Italia. Elezioni con 101 simboli, i big avevano depositato ieri Ieri era stata la giornata dei partiti principali delle coalizioni. Prima Fratelli d’Italia, che ha riproposto il simbolo del 2018: la fiamma tricolore ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 98 i soggetti politici che hanno presentato 101tra venerdì e domenica all’ufficio elettorale del Viminale in vista delledel 25 settembre. Le ultime novità di oggi, tra le curiosità, sono una lista che dal‘Italiani con-Rinascimento’, il primo tra quelli depositati che faccia riferimento al presidente del Consiglio (forse all’oscuro di questa iniziativa), ededicato a ‘Palamara oltre il Sistema‘, che richiama le denunce dell’ex consigliere del Csm e ha nel contrassegno la dea bendata della giustizia e a fianco l’Italia.con 101, i big avevano depositato ieri Ieri era stata la giornata dei partiti principali delle coalizioni. Prima Fratelli d’Italia, che ha riproposto il simbolo del 2018: la fiamma tricolore ...

