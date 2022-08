Elezioni, la carica dei 101 simboli depositati al Viminale. C’è anche “Italiani con Draghi” (ma Draghi non lo sa) (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 101 in totale i simboli politici presentati al Viminale per concorrere alle Elezioni parlamentari del prossimo 25 settembre. I loghi sono stati depositati da 98 soggetti politici e verranno ora vagliati per capire quanti ne potranno essere ammessi e quali non lo saranno. Quando si votò nel 2018 i simboli presentati erano 103 e ne furono accolti 75. Il Viminale ha 48 ore per esaminare gli emblemi per decretare quali verranno ammessi e quali no. Seguiranno quindi altre 48 ore per eventuali ricorsi, sui quali la Cassazione dovrà esprimersi entro due giorni. Il 20 agosto la procedura sarà completa e potranno essere presentati i nomi dei rappresentanti delle liste. Attorno ad alcuni simboli è già nato clamore. Un caso tra tutti è quello della fiamma sul logo di ... Leggi su open.online (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 101 in totale ipolitici presentati alper concorrere alleparlamentari del prossimo 25 settembre. I loghi sono statida 98 soggetti politici e verranno ora vagliati per capire quanti ne potranno essere ammessi e quali non lo saranno. Quando si votò nel 2018 ipresentati erano 103 e ne furono accolti 75. Ilha 48 ore per esaminare gli emblemi per decretare quali verranno ammessi e quali no. Seguiranno quindi altre 48 ore per eventuali ricorsi, sui quali la Cassazione dovrà esprimersi entro due giorni. Il 20 agosto la procedura sarà completa e potranno essere presentati i nomi dei rappresentanti delle liste. Attorno ad alcuniè già nato clamore. Un caso tra tutti è quello della fiamma sul logo di ...

