Elezioni, Italia Sovrana deposita il simbolo: E’ Draghi il nostro nemico (Di domenica 14 agosto 2022) Marco Rizzo, Antonio Ingroia ed Emanuele Dessi’ hanno depositato al Viminale il contrassegno elettorale della lista’ Italia Sovrana e Popolare’. “Vogliamo un’Italia Sovrana e popolare, come dice il nostro simbolo. Il capo politico e’ Giovanna Colone, una lavoratrice della scuola che e’ stata sospesa per la vicenda del vaccino. Abbiamo voluto impersonificare quello che noi vogliamo rappresentare: una del popolo che ha sofferto”, ha detto Rizzo. Toscano ha invece assicurato che completeranno “a breve la raccolta firme. C’e’ un entusiasmo incredibile. Possiamo contare sul sostegno di tantissima gente che in tutta Italia ha preso d’assalto i nostri banchetti”, annunciando che “tutti e quattro” i presenti al Viminale “saranno candidati”. Dessi’ infatti si ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Marco Rizzo, Antonio Ingroia ed Emanuele Dessi’ hannoto al Viminale il contrassegno elettorale della lista’e Popolare’. “Vogliamo un’e popolare, come dice il. Il capo politico e’ Giovanna Colone, una lavoratrice della scuola che e’ stata sospesa per la vicenda del vaccino. Abbiamo voluto impersonificare quello che noi vogliamo rappresentare: una del popolo che ha sofferto”, ha detto Rizzo. Toscano ha invece assicurato che completeranno “a breve la raccolta firme. C’e’ un entusiasmo incredibile. Possiamo contare sul sostegno di tantissima gente che in tuttaha preso d’assalto i nostri banchetti”, annunciando che “tutti e quattro” i presenti al Viminale “saranno candidati”. Dessi’ infatti si ...

