Elezioni, Isabella Rauti: Da sinistra soltanto terrorismo politico e niente idee (Di domenica 14 agosto 2022) “La sinistra dall’inizio di questa campagna elettorale sta facendo una sorta di ‘terrorismo politico’ sulla vittoria del centrodestra e vorrebbe spaventare l’Europa ed i mercati. Invece, fin dall’inizio la nostra coalizione punta sui contenuti, è unita e compatta, senza gli psicodrammi del centrosinistra che, privo di un programma per la nazione, sta insieme soltanto contro la destra. Questo ci ha consentito di approvare un programma di coalizione, concreto di 15 punti, in cui ribadiamo il rispetto degli impegni internazionali presi e il nostro posizionamento nella Nato e in Ue”. Così il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato, Isabella Rauti, ospite di Tg2 Post.”Sul fronte del programma contro l’emergenza demografica – spiega la senatrice di FdI – serve ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) “Ladall’inizio di questa campagna elettorale sta facendo una sorta di ‘’ sulla vittoria del centrodestra e vorrebbe spaventare l’Europa ed i mercati. Invece, fin dall’inizio la nostra coalizione punta sui contenuti, è unita e compatta, senza gli psicodrammi del centroche, privo di un programma per la nazione, sta insiemecontro la destra. Questo ci ha consentito di approvare un programma di coalizione, concreto di 15 punti, in cui ribadiamo il rispetto degli impegni internazionali presi e il nostro posizionamento nella Nato e in Ue”. Così il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia al Senato,, ospite di Tg2 Post.”Sul fronte del programma contro l’emergenza demografica – spiega la senatrice di FdI – serve ...

Isabella_tos : RT @Michele_Anzaldi: In una lettera al Foglio, l'editore e produttore televisivo Sandro Parenzo spiega le ragioni per cui voterà per Matteo… - Isabella_tos : RT @ManuelaBellipan: 2/2 Per l'oggi: perché NON è un voto contro gli altri ma è il voto PER un'idea Per il domani: perché si è tutti più s… - angelo0578 : @ArmoniosiAccent A riprova che la maggior parte di essi durante la campagna elettorale ripeterá il mantra fino allo… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: 'Dicono che #FratellidItalia è un partito maschilista', #IsabellaRauti a #LiberoTv: 'Non sanno su cosa attaccarci' ht… - Profilo3Marco : RT @Libero_official: 'Dicono che #FratellidItalia è un partito maschilista', #IsabellaRauti a #LiberoTv: 'Non sanno su cosa attaccarci' ht… -