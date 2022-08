Elezioni: Giro, 'noi fronte della libertà, vinceremo come nel '48' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "La sinistra e i terzopolisti sono jurassici. Cercano di scatenare una rissa ideologica sul postfascismo a quasi 80 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale. fronte popolare della sinistra comunista contro fronte della libertà dei veri democratici? Si accomodino. Nel 1948 abbiamo vinto noi del fronte della libertà. Nel 2022 accadrà la stessa cosa". Lo afferma il senatore di Fi-Lega Francesco Giro. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "La sinistra e i terzopolisti sono jurassici. Cercano di scatenare una rissa ideologica sul postfascismo a quasi 80 anni dalla fine del secondo conflitto mondiale.popolaresinistra comunista controdei veri democratici? Si accomodino. Nel 1948 abbiamo vinto noi del. Nel 2022 accadrà la stessa cosa". Lo afferma il senatore di Fi-Lega Francesco

