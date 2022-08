Elezioni, ecco gli 81 simboli: Fdi ha la fiamma e M5S il “rosso cuore”. Pdi accanto ai pentastellati (Di domenica 14 agosto 2022) Fdi ancora con la fiamma, il ‘rosso cuore’ per M5S ed il Pd che sulla bacheca finisce, ironia della sorte, accanto agli ex alleati pentastellati, Nel secondo giorno di presentazione dei simboli al Viminale meno via vai e piu’ spazio ai ‘big’. Giuseppe Conte, accompagnato da Vito Crimi, ha voluto di persona affiggere il contrassegno in bacheca. “Avete visto che bel rosso cuore? Il coraggio ce lo mettiamo noi”, ha detto mostrando il contrassegno con la scritta ‘Movimento’, le cinque stelle ma senza il nome del leader. In tutto sono 81 i simboli presentati. Il piu’ atteso sicuramente e’ stato quello di FdI: nessun cambiamento pero’, la fiamma tricolore e’ rimasta al suo posto, e poi il nome della leader Meloni. “Un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) Fdi ancora con la, il ‘’ per M5S ed il Pd che sulla bacheca finisce, ironia della sorte,agli ex alleati, Nel secondo giorno di presentazione deial Viminale meno via vai e piu’ spazio ai ‘big’. Giuseppe Conte, accompagnato da Vito Crimi, ha voluto di persona affiggere il contrassegno in bacheca. “Avete visto che bel? Il coraggio ce lo mettiamo noi”, ha detto mostrando il contrassegno con la scritta ‘Movimento’, le cinque stelle ma senza il nome del leader. In tutto sono 81 ipresentati. Il piu’ atteso sicuramente e’ stato quello di FdI: nessun cambiamento pero’, latricolore e’ rimasta al suo posto, e poi il nome della leader Meloni. “Un ...

