Elezioni, depositati 101 simboli da 98 soggetti politici. In uno il nome di Draghi, a sua insaputa (Di domenica 14 agosto 2022) - Il termine per il deposito è scaduto nel pomeriggio non senza polemiche. Entro 48 saranno notificati gli ammessi ed i respinti. Il 18 si conoscerà l'esito dei ricorsi Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 agosto 2022) - Il termine per il deposito è scaduto nel pomeriggio non senza polemiche. Entro 48 saranno notificati gli ammessi ed i respinti. Il 18 si conoscerà l'esito dei ricorsi

