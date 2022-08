Elezioni, Bonanni, ex leader della Cisl e responsabile Lavoro di Azione: Non mi candido (Di domenica 14 agosto 2022) “Ho appreso da più organi di stampa della mia candidatura in Parlamento, ed intendo smentirla. Continuerò il mio impegno civico come sempre, ma non in Parlamento. E’ bene che si facciano avanti i migliori giovani già in politica. È una anomalia, quella italiana, che ritiene le assemblee l’unico luogo di impegno. È la dimostrAzione plastica che i partiti vanno profondamente riformati per ritornare ad assolvere molto meglio la propria funzione costituzionale”. Lo dichiara Raffaele Bonanni, ex segretario generale della Cisl e responsabile Lavoro di Azione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) “Ho appreso da più organi di stampamia candidatura in Parlamento, ed intendo smentirla. Continuerò il mio impegno civico come sempre, ma non in Parlamento. E’ bene che si facciano avanti i migliori giovani già in politica. È una anomalia, quella italiana, che ritiene le assemblee l’unico luogo di impegno. È la dimostrplastica che i partiti vanno profondamente riformati per ritornare ad assolvere molto meglio la propria funzione costituzionale”. Lo dichiara Raffaele, ex segretario generaledi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

