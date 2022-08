Elezioni, affisso al Viminale il simbolo elettorale di Più Europa con Emma Bonino (Di domenica 14 agosto 2022) E’ stato appena affisso al Viminale il simbolo elettorale di Più Europa. Nel logo compare anche la scritta ‘con Emma Bonino’. A depositare il simbolo la tesoriera nazionale del partito Maria Saeli, che alla domanda se sarà candidata ha risposto con un “vediamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 14 agosto 2022) E’ stato appenaalildi Più. Nel logo compare anche la scritta ‘con’. A depositare illa tesoriera nazionale del partito Maria Saeli, che alla domanda se sarà candidata ha risposto con un “vediamo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

