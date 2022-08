Elezioni 2022, sondaggi politici: FdI primo partito, centrodestra avanti (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – A poco più di 40 giorni dalle Elezioni Politiche 2022, il Centro Destra, trainato da Fratelli d’Italia, incrementa il proprio vantaggio sul Centro Sinistra. Il distacco odierno tra le 2 coalizioni è oggi di circa 15 punti: un dato che pesa in modo significativo sull’attribuzione dei seggi nella quota uninominale, prevista dall’attuale legge elettorale. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se ci si recasse alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe con il 24,3% primo partito, un punto e mezzo in più del partito Democratico, attestato al 22,8%. Al terzo posto, al 15,2%, la Lega; al 10,6% il Movimento 5 Stelle. Azione è al 5,3%, l’Alleanza verdi sinistra al 4,1. Rispetto a 15 giorni fa sono cresciuti Fdi, +0,3, ma ... Leggi su italiasera (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – A poco più di 40 giorni dallePolitiche, il Centro Destra, trainato da Fratelli d’Italia, incrementa il proprio vantaggio sul Centro Sinistra. Il distacco odierno tra le 2 coalizioni è oggi di circa 15 punti: un dato che pesa in modo significativo sull’attribuzione dei seggi nella quota uninominale, prevista dall’attuale legge elettorale. E’ quanto emerge dalla fotografia scattata dal Barometro Politico dell’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento. Se ci si recasse alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe con il 24,3%, un punto e mezzo in più delDemocratico, attestato al 22,8%. Al terzo posto, al 15,2%, la Lega; al 10,6% il Movimento 5 Stelle. Azione è al 5,3%, l’Alleanza verdi sinistra al 4,1. Rispetto a 15 giorni fa sono cresciuti Fdi, +0,3, ma ...

