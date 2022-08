Elezioni 2022, oggi ultimo giorno per depositare i simboli (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli uffici del ministero dell’Interno tornano ad aprirsi dalle 8 alle 16 per il deposito dei simboli in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. oggi è l’ultimo giorno, poi domani sarà un Ferragosto di lavoro per i funzionari del Viminale, che dovranno controllare i documenti per permettere poi, martedì, l’invio delle notifiche ai singoli soggetti che hanno depositato i contrassegni, con eventuali richieste di integrazioni. Sono complessivamente 81 i simboli unici presentati finora al Viminale. Dopo i 55 contrassegni di venerdì, nella giornata di ieri sono arrivate altre 36 delegazioni. Le bacheche occupate sono tre. Ieri è stata la giornata dei partiti principali delle coalizioni. Prima Fratelli d’Italia, che ha riproposto il simbolo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Gli uffici del ministero dell’Interno tornano ad aprirsi dalle 8 alle 16 per il deposito deiin vista dellepolitiche del 25 settembreè l’, poi domani sarà un Ferragosto di lavoro per i funzionari del Viminale, che dovranno controllare i documenti per permettere poi, martedì, l’invio delle notifiche ai singoli soggetti che hanno depositato i contrassegni, con eventuali richieste di integrazioni. Sono complessivamente 81 iunici presentati finora al Viminale. Dopo i 55 contrassegni di venerdì, nella giornata di ieri sono arrivate altre 36 delegazioni. Le bacheche occupate sono tre. Ieri è stata la giornata dei partiti principali delle coalizioni. Prima Fratelli d’Italia, che ha riproposto il simbolo del ...

